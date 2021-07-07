Böyle cinayet sebebi görülmedi! 2 bin TL için katil oldu! Aracı ile kaza yapan arkadaşını öldürdü Adana'da arkadaşların ödünç araba kavgası kanlı bitti. Arabasını ödünç alan arkadaşı kaza yapınca, 2 bin TL'lik masrafları ödemesini isteyen Sinan Polat, aldığı red yanıtı sonrasında arkadaşını öldürdü.

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Adana'da arkadaşlar arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Kavganın sebebi ise duyanlara pes dedirtti. İddialara göre arkadaşlar ödünç araba yüzünden sorun yaşadı. Ödünç araba ile kaza yapan şahıs masrafları ödemeyince öldürüldü. KAZA MASRAFLARINI ÖDEMEYİNCE SİLAHINA SARILDI Adana'da meydana gelen kazada Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Ahmet Özdemir, geçtiğimiz ay arkadaşı Sinan Polat'ın aracını ödünç aldı. Özdemir, arkadaşından aldığı emanet arabayla kaza yapınca kavganın fitili ateşlendi. Sinan Polat, aracı ile kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasarı ödemesini istedi. Ahmet Özdemir'in masrafları ödememesi üzerine çıkan kavgada Polat, arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. OLAYIN ARDINDAN POLİSE TESLİM OLDU Aracının kaza masraflarını ödemeyen arkadaşını öldüren Sinan Polat, olaydan 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Kenan K. (37), Ercan K. (30) ile Cebrail K.'yi (36) de gözaltına aldı. Kavgaya karışan Oktay Ö.'yü (25) yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından diğer şüpheliler serbest bırakılırken, Sinan Polat ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. adana