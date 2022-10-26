Böyle değişim görülmedi! Yaptığı makyajla bambaşka birine dönüşen kadının videosu sosyal medyayı salladı! "Nitelikli dolandırıcılık bu" Sosyal medyada viral olan bir videoda, makyaj yaparak bambaşka birine dönüşen kadının değişimi çok konuşuldu.