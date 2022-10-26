Böyle değişim görülmedi! Yaptığı makyajla bambaşka birine dönüşen kadının videosu sosyal medyayı salladı! "Nitelikli dolandırıcılık bu"

Sosyal medyada viral olan bir videoda, makyaj yaparak bambaşka birine dönüşen kadının değişimi çok konuşuldu.

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Böyle değişim görülmedi! Yaptığı makyajla bambaşka birine dönüşen kadının videosu sosyal medyayı salladı! "Nitelikli dolandırıcılık bu" 1

Sosyal medyada viral olan bir videoda, dişleri ve kaşları olmayan bir kadının makyajla bambaşka bir insan haline dönüştüğü görülüyor.

Milyonlarca kişinin izleyip paylaştığı videoda, makyajsız haliyle videoyu başlatan kadının kamera önünde makyaj yaparak yaşadığı değişim saniye saniye görülüyor.

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