Böyle düşmanlık görülmedi! Börek yiyen adamın kulağını kesti!

Dehşet veren olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Turan K. isimli şahıs Esenyurt’ta bir börekçide oturduğu sırada husumetlisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

BÜYÜK BİR ACIYLA YERİNDEN SIÇRADI

Kafede börek yiyen Turan K.’nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Turan K.’nın kulağını kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dehşet veren olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, “Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti” diye konuştu.