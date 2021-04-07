İstanbul Havalimanı 2 yılda 81 milyon yolcuya hizmet verdiİzmir'de 'Maratonİzmir' heyecanı! 26 bin kilometrelik parkurBursa sahilde telaşlandıran görüntüÖzel çocuklara farkındalık amaçlı “Uçurtma kardeşliği projesi”Candaş Tolga Işık'tan Kerem Bursin'e tepki: Sensin salakEyüpsultan'da kuraklığa çözüm: Parklara yağmur suyu depolama sistemleri kuruluyorAydın'da kaybolan genç kızdan sevindirici haber! Ailesine teslim edildiBursa'da 65 yaş üstüne özel spor imkanıKahramanmaraş’taki özel hastaneye SGK'dan rekor ceza uygulandıKTB Başkanı uyardı! "Ramazan ayında merdiven altı et ürünlerine dikkat"
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Böyle duyarsızlık görülmedi! Karantinada olması gereken korona hastası çarşıda gezerken yakalandı

Böyle duyarsızlık görülmedi! Karantinada olması gereken korona hastası çarşıda gezerken yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir kişinin duyarsızlığı, başka insanların hayatını tehlikeye attı. Karantinada olması gereken korona virüs hastası, evde sıkılınca çarşı merkezine gezmeye gitti.

Böyle duyarsızlık görülmedi! Karantinada olması gereken korona hastası çarşıda gezerken yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karantinada olması gereken korona virüs hastası, evde sıkılınca çarşı merkezine gezmeye gitti. İhbarla yakalanan şahıs, cezai işlem uygulanarak yurda yerleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinde ikamet eden E.Z.'nin, rahatsızlanması üzerine yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

CANI SIKILDI DİYE BAŞKA İNSANLARI TEHLİKEYE ATTI

2 Nisan Cuma günü evinde karantinaya alınan E.Z., bir süre sonra kendisini iyi hissetmesi sonrası evde sıkılınca hava almak için dışarı çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Z.'yi ilçe merkezindeki çarşıda gezerken yakaladı. Karantinayı ihlal eden E.Z.'ye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurduna yerleştirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT