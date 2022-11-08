Böyle eş düşman başına! 40 yıllık eşini "Bakmaktan yoruldum" diyerek, denize attı

Japonya’da 81 yaşındaki bir adam, tekerlekli sandalyeye bağlı 79 yaşındaki eşini denize iterek ölümüne neden oldu. Tutuklanan şahıs, polisteki ifadesinde 'eşine bakmaktan yorulduğu için' cinayeti işlediğini itiraf etti.

Melahat Ersoy
Editör
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Böyle eş düşman başına! 40 yıllık eşini "Bakmaktan yoruldum" diyerek, denize attı

Japonya'nın Kanagawa eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Hiroshi Fujiwara, 40 yıldır bakımını üstlendiği tekerlekli sandalyeye bağlı eşi 78 yaşındaki Teruko Fujiwara'yı 2 Kasım'da Oiso kasabasındaki limanda bulunan bir iskeleye götürerek denize attı.

Böyle eş düşman başına! 40 yıllık eşini Bakmaktan yoruldum diyerek, denize attı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Korkunç olayın ardından Hiroshi Fujiwara, 50'li yaşlardaki büyük oğlunun evine giderek cinayeti itiraf etti. Şahsın oğlunun polise haber vermesiyle ortaya çıkan cinayet, aynı gece bölgede seyreden bir balıkçının talihsiz kadının cansız bedenini bulmasıyla kesinlik kazandı.

ZANLI TUTUKLANDI

Eşine bakmaktan yorulduğu için cinayeti işlediğini söylediği öğrenilen zanlı, cinayet suçundan tutuklandı.

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