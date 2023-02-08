Böyle fırsatçılık görülmedi! Boş evlere girerek değerli eşyaları çalmaya çalıştılar

Gaziantep'te kurtarma çalışmaları devam ederken, 'yine deprem olacak' deyip vatandaşları evlerinden uzaklaştıran şahısların, girdikleri evlerden değerli eşyaları çalmaya çalıştıkları iddiası yürekleri sızlattı. Emniyet personelleri vatandaşları art niyetli şahıslara karşı uyarırken, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Böyle fırsatçılık görülmedi! Boş evlere girerek değerli eşyaları çalmaya çalıştılar

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Gaziantep'te de yıkma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından günlerdir evine giremeyen ve artçı sarsıntılarla korku dolu anları yaşayan vatandaşların tedirginlikleri ile üzüntülerini ise art niyetli iddialar daha da katlıyor.

Böyle fırsatçılık görülmedi! Boş evlere girerek değerli eşyaları çalmaya çalıştılar

HIRSIZLARDAN PES DEDİRTEN DAVRANIŞ

Kentte özellikle iki gündür çok büyük bir depremin daha yaşanacağı söylentisini kulaktan kulağa, sosyal medya kanalıyla ve kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıtarak yayan art niyetli bazı şahısların, vatandaşları evlerinden uzaklaştırdıktan sonra boş evlere girerek değerli eşyaları çalmaya çalıştıkları iddia edildi.

Böyle fırsatçılık görülmedi! Boş evlere girerek değerli eşyaları çalmaya çalıştılar

Ortaya atılan bu iddialarla ilgili harekete geçen emniyet personelleri ise ses kayıtları ile vatandaşları art niyetli şahıslara karşı uyardı. Fırsatçıların, yaşanan bu denli bir afette bile art niyetli davranması ise pes dedirtti. Ortaya atılan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Böyle fırsatçılık görülmedi! Boş evlere girerek değerli eşyaları çalmaya çalıştılar

İlgili Haberler
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için tedirgin eden sözler! Tarihini verdi, olasılığını açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için tedirgin eden sözler! Tarihini verdi, olasılığını açıkladı
0
0
0
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ahbap Derneği kimin? Kurucusu kim? Ahbap Derneği amacı nedir, neden kuruldu?
Ahbap Derneği kimin? Kurucusu kim? Ahbap Derneği amacı nedir, neden kuruldu?
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Deprem bölgesinden ayrılacaklar dikkat! AFAD, tahliye alanlarının adreslerini açıkladı
Deprem bölgesinden ayrılacaklar dikkat! AFAD, tahliye alanlarının adreslerini açıkladı
AFAD'ın Twitter hesabı hacklendi! O paylaşım hemen kaldırıldı
AFAD'ın Twitter hesabı hacklendi! O paylaşım hemen kaldırıldı
Son Haberler
Tiago Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernando Viana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Viana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernando Viana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Viana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malatya'da mucize kurtuluş: 84 yaşındaki Fatma teyze, 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Malatya'da mucize kurtuluş: 84 yaşındaki Fatma teyze, 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay'dan acı haber: Genç öğretmen depremde hayatını kaybetti
Hatay'dan acı haber: Genç öğretmen depremde hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremzedelere devletten 10 bin TL'lik yardım! Peki yardım nasıl alınacak?
Depremzedelere devletten 10 bin TL'lik yardım! Peki yardım nasıl alınacak?
Hatay İskenderun'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu 200 metre içeri geldi, işyerleri ve binalar boşaltıldı! İşte bölgedeki son durum...
Hatay İskenderun'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu 200 metre içeri geldi, işyerleri ve binalar boşaltıldı! İşte bölgedeki son durum...
Giresun'a acı haber: Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün depremde hayatını kaybetti
Giresun'a acı haber: Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün depremde hayatını kaybetti
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!