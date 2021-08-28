Böyle hırsızlık görülmedi! Defin töreninde naaşların mücevherlerini çalan kadın gözaltına alındı!

Fransa'nın kuzeyindeki Lievin kentinde gerçekleşen defin törenleri sırasında iki naaştan mücevher çalmakla suçlanan kadın gözaltına alındı.

Fransız basınındaki haberlere göre, 24 Ağustos'ta Lievin'deki bir mezarlıkta farklı saatlerde düzenlenen cenaze merasimleri sırasında defnedilmek üzere olan 2 kişinin naaşlarından kolye, küpe ve yüzükleri çalmakla suçlanan 60 yaşındaki kadının gözaltına alındığı belirtildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Polisin, bu kişinin evinde yaptığı aramada, yakın zamanda ölenlerin cenaze törenlerinin listesinin bulunduğu aktarıldı.

Gözaltı süresi sona erdikten sonra serbest bırakılan kadının 8 Nisan 2022'de hakim karşısına çıkacağı söylendi.