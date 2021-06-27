Böyle iğrençlik görülmedi! Damadının cinsel saldırısına uğrayan kadının anlattıkları mide bulandırdı| Duvara yaslayıp...

Büyükçekmece'de yaşanan mide bulandıran olayda damadının cinsel saldırısına uğrayan kadın şikayetçi oldu. Cinsel şiddet mağduru kadının anlattıkları kan dondururken, damat suçlamaları kabul etmedi.

"DUVARA YASLAYARAK CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU"

Büyükçekmece'deki kızını ziyarete giden 65 yaşındaki Türkan G. uykusundan uyandığında damadının kendisini taciz ettiğini fark ettiğini söyledi. Türkan G. damadının bacaklarını okşadığını söyleyerek, şoke girdiğini ifade etti. Türkan G. yataktan kalkıp kaçmaya çalıştığını, ancak damadı tarafından ellendiğini söyledi. Tahlihsiz kadın, damadının kendisini duvara yasladığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Türkan G. bağırınca kızı Çiğdem N. odaya girerek, annesini kurtardı.

"BANA KOMPLO KURDULAR"

Kızı Çiğdem N. de kocasının çıplak olduğunu ve annesini duvara sıkıştırdığını gördüğünü söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan damat Gökhan N. ise kendisine tuzak kurulduğunu söyleyerek iddiaları reddetti. Eşinin ayrılmak istediğini söylediğini anlatan Gökhan N., "Eşim, annesi ve teyzesi bana komplo kurdular" dedi.

Adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan Gökhan N. hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde "basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gökhan N.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.