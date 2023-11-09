Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!

Beylikdüzü'nde bir lise öğrencisi sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü.

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Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!

Beylikdüzü'nde bir lise öğrencisi sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü. Öğrenci dayak esnasında "hocam" diye bağırırken, öğretmeni ise "hocam dedikçe vuracağım" demesi şoke etti. Olay sınıfta bulunan öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, bu sabah Beylikdüzü birlik sanayi sitesi mesleki eğitim lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, 9. sınıfta okuyan Yusuf E. gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından uyarıldı. Daha sonra öğretmeniyle tartışan öğrenci, yerine geçerek oturdu. Sinirine hakim olamayan edebiyat öğretmeni Mehmet E.B., Yusuf E.'nin yanına gelerek kitapla kafasına vurmaya başladı. Öğrenci, "hocam" diyerek durmasını istediği esnada ise öğretmen "daha çok vuracağım" diyerek kitapla vurmaya devam etti. Sınıfın içinde arkadaşlarının yanında darp edilen öğrenci ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öğrenci yakınları da öğretmeni darp etti

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci Yusuf E.'nin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B.'yi darp etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Öğretmen Mehmet E.B hastaneye sevk edildi.

Öte yandan öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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