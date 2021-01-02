İzmir'deki sahte içki operasyonu: 1 kişi tutuklandı!Tuzla’da doğalgaz kutusunda patlama: 1 itfaiye eri yaralandıBöyle sorumsuzluk görülmedi! Sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yaptılar!2 Ocak Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Kız arkadaşı ile tartışan genç adam kendini korkuluklardan aşağı bıraktı!Aylin Özmenek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Öldü mü? Neden öldü?Eski TRT spikeri Aylin Özmenek hayatını kaybetti!Çin aşısına gönüllü olan doktorda tek dozda şaşırtan gelişme!Bilecik'in Osmaniye ilçesinde pozitif vaka sayısı sıfıra düştü!Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmazer bıçaklı saldırıya uğradı
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Böyle sorumsuzluk görülmedi! Sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yaptılar!

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yaptılar!

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak piknik yapan vatandaşlar, polis ekiplerini görünce otomobillerini bırakarak kaçtı.

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yaptılar!

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasını dikkate almayan vatandaşlar ormanlık alana gidip mangal ve semaver yaparak piknik yaptılar.

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yaptılar!

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri piknik yapılan alana baskın düzenledi. Polislerin baskın yaptığını gören vatandaşlar araçlarını bulundukları yerde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yaptılar!

Polis ekipleri kısıtlama kurallarını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Kaçan vatandaşların araçları ise çekiciler ile ormanlık alandan çekildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT