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  3. Böyle vahşet görülmedi! Kayınvalidesini benzin döküp ateşe verdi, karşısına geçip yanmasını izledi

Böyle vahşet görülmedi! Kayınvalidesini benzin döküp ateşe verdi, karşısına geçip yanmasını izledi

Mersin'de yaşanan olayda kayınvalidesini benzin dökerek yakan adam, karşısına geçip zavallı kadının alevler arasında çırpınışlarını izledi. Zanlı tutuklanırken, 54 yaşındaki kayınvalidenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Böyle vahşet görülmedi! Kayınvalidesini benzin döküp ateşe verdi, karşısına geçip yanmasını izledi

Mersin'de kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs kayınvalidesini benzinle yaktı, üstelik o anları oturup izledi. 

BÜTÜN VÜCUDU YANDI

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde yaşanan olayda iddialara göre, 54 yaşındaki  Yasemin D, kızının boşanmasına rağmen birlikte yaşadığı eski eşi Özgür E.'nin saldırısına uğradı. Torunlarına bakmak için kızı  Berna D.'nin evine giden talihsiz kadın,  kızının eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek feci şekilde yakıldı. Olayda bütün vücudu yanarak ağır yaralanan kadın, hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.

Böyle vahşet görülmedi! Kayınvalidesini benzin döküp ateşe verdi, karşısına geçip yanmasını izledi

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay günü sürekli sorun yaşadığı eşi ile yine tartışan Özgür E., benzin alarak eve döndü. Evde kayınvalidesini gören adam, halıya benzin dökerek, 54 yaşındaki kadının yanmasını izledi. Zanlı, evde bulunan eski eşi Berna D.’ye de ‘Seni de yakacağım’ diye tehdit ederek şiddet uyguladı. Kayınvalide Yasemin D., alevler içinde kendini söndürmeye çalışırken, kızının da ayakları yandı.

Olayın ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakın Bakım Servisinde tedavi altına alınan Yasemin D.’nin bütün vücudunda 3’üncü derece yanıklar oluşurken, sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Öte yandan, olaydan sonra yakalanan zanlı Özgür E ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Böyle vahşet görülmedi! Kayınvalidesini benzin döküp ateşe verdi, karşısına geçip yanmasını izledi

"BENİ KARŞIMDA YANARKEN İZLEDİ

Yanan kadının diğer kızı 37 yaşındaki Selin D. yaşananları şu sözlerle anlattı: "Annemin bana söylediği, direkt içeriye giriyor ‘Nasılsın anne? Ne yapıyorsun’ diyor. Annem bunun elindeki bidonu görmüyor, ‘İyiyim’ diyor. Eve benzini dökmeye başlıyor. O sırada annem ‘Ne yapıyorsun sen’ diyerek elini tutuyor, kibritin üstüne koyuyor çakmasın diye.

O sırada bütün evi yakıyor. Annem o sırada alev almış. Kız kardeşim bağırıyor ‘Annemi yaktın’ diye. O da ‘Seni de yakacağım’ demiş. Annem sönmek için uzun süre kendi kendine mücadele etmiş ve ilk söylediği cümle, ‘Beni karşımda yanarken izledi’. Benim annem çatır çatır orada yandı, şu anda 3’üncü derece bütün vücudu yanık. O kadar kötü durumda ki, ben onu o şekilde gördükçe kahroluyorum. Benim annem ölseydi bundan daha iyiydi. Çok aşırı acı çekiyor" diye konuştu.

Böyle vahşet görülmedi! Kayınvalidesini benzin döküp ateşe verdi, karşısına geçip yanmasını izledi

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