Böyle vicdansızlık görülmedi! Yeni doğan bebeği poşete koyup sokağa attılar

Alınan bilgilere göre olay Camikebir Mahallesi'nde ara sokakta meydana gelen geldi. Yoldan geçen vatandaşlar ağlayan bir bebek sesi duydu. Bunun üzerine sesin olduğu yere giden vatandaşlar poşet içerisine konmuş yeni doğduğu belirlenen bir erkek bebek buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yeni doğan yoğun bakımında tedavi alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEBEĞİ BIRAKANI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.