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  3. Böyle vicdansızlık görülmedi! Yeni doğan bebeği poşete koyup sokağa attılar

Böyle vicdansızlık görülmedi! Yeni doğan bebeği poşete koyup sokağa attılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, poşet içine konmuş yeni doğan bir erkek buldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken polis ekipleri bebeği bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Yeni doğan bebeği poşete koyup sokağa attılar

Alınan bilgilere göre olay Camikebir Mahallesi'nde ara sokakta meydana gelen geldi. Yoldan geçen vatandaşlar ağlayan bir bebek sesi duydu. Bunun üzerine sesin olduğu yere giden vatandaşlar poşet içerisine konmuş yeni doğduğu belirlenen bir erkek bebek buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Yeni doğan bebeği poşete koyup sokağa attılar

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yeni doğan yoğun bakımında tedavi alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Yeni doğan bebeği poşete koyup sokağa attılar

BEBEĞİ BIRAKANI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Yeni doğan bebeği poşete koyup sokağa attılar

Bölge Gündem Editör Ekibi
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