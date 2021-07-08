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  3. Böylesi görülmedi! Ağzında maske olmadan hapşıran adama bıçaklı saldırı!

Böylesi görülmedi! Ağzında maske olmadan hapşıran adama bıçaklı saldırı!

Koronavirüs tedbirlerine uyan insanların dikkatsiz olan diğer vatandaşları uyardığına çok kez şahit olmuşsunuzdur, fakat bıçaklayanına denk gelmemişsinizdir. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir seyyar satıcı, yanından maskesiz geçerken hapşıran bir vatandaşı bıçakladı. Seyyar satıcı gözaltına alınırken, bıçaklanan adam hastaneye kaldırıldı.

Böylesi görülmedi! Ağzında maske olmadan hapşıran adama bıçaklı saldırı!

Akıllara durgunluk veren olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Atatürk Caddesi'nde seyyar satıcılık yapan Rıfat K. yanından geçen Mehmet D. (60) 'nın  maskesiz hapşırdığını görünce önce tepki gösterip  "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde neden hapşırdın" dedi. Mehmet D.'nın, Rıfat K.'ya cevap verip savunuşa geçmesiyle tartışma uzadı, olay yerinde arbede yaşandı. Rıfat K. Tartışma esnasında cebinden çıkardığı bıçağı Mehmet D.'nın kalçasına sapladı. Hemen ardından bıçakladığı gibi yere düşen adamı orada bırakıp kaçtı.

Böylesi görülmedi! Ağzında maske olmadan hapşıran adama bıçaklı saldırı!

HASTANEYE KALDIRILDI

 

Rıfat K.'nın tartışma esnasında Mehmet D.'ı bıçaklayıp kaçtığını gören vatandaşlar polisi aradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Böylesi görülmedi! Ağzında maske olmadan hapşıran adama bıçaklı saldırı!

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Böylesi görülmedi! Ağzında maske olmadan hapşıran adama bıçaklı saldırı!

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