Boylu isminin anlamı nedir, Boylu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Boylu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Boylu ismi ne demek, Boylu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Boylu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Boylu İsminin anlamı nedir? TDK Boylu anlamı:

Boylu ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

1. sıfat Boyu olan:

"Küçük boylu sünger isteniyorsa büyükler istenilen boyda ve biçimde kesilip kırpılır." - Halikarnas Balıkçısı

2. sıfat Boyu benzerlerinden uzun olan:

"Sahneye birbirinden enli ve boylu dört taze birbiri ardınca girdi." - Halide Edip Adıvar

Boylu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Boylu ismi Kur'an-ı kerim'de geçmemektedir.

Boylu isminin kökeni:

Boylu ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

Boylu isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Boylu isminin rengi:

Navajo

Boylu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Boylu isminin Harf Analizi Nedir ?

Boylu ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

O : Sağduyulu, utangaç

Y : Başına buyruk, depresif

L : Sanatsal, naif, yetenekli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Boylu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Boylu ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

O : 18

Y : 28

L : 15

U : 25

= 88 – Boylu İsminin Numeroloji Toplamı 88’dir.

Boylu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Boylu ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Boylu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 O: 6 Y: 7 L: 3 U: 3 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Boylu isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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