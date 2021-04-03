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Boynundaki tenekeden kurtulan köpekten bekçilere sevgi gösterisi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde boynuna plastik kelepçe ile teneke bağlanan köpeğin yardımına bekçi ekipleri yetişti.

Boynundaki tenekeden kurtulan köpekten bekçilere sevgi gösterisi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde boynuna plastik kelepçe ile teneke bağlanan köpeğin yardımına bekçi ekipleri yetişti. Boynundaki tenekeden kurtulan köpeğin, kendisini kurtaran bekçiye teşekkür edercesine sevgi gösterisinde bulunması ise görülmeye değerdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri Serdivan ilçesinde devriye attıkları esnada boynuna teneke bağlanan bir köpeği fark etti. Köpeğin boynuna plastik kelepçe ile bağlanan teneke bekçi ekiplerince çıkartıldı. Boynundaki tenekeden kurtulan köpeğin, kendisin kurtaran bekçiye teşekkür edercesine sevgi gösteresinde bulunması görülmeye değerdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Vatandaş görüntülerde, "Bu güzel arkadaşımıza, kendini bilmez birisi maalesef böyle bir şey yaparak, plastik kelepçe ile kelepçelemiş. Bekçi kardeşlerimiz sağ olsunlar, arkadaşımıza yardımcı oldu" ifadelerine yer verdi.

Boynundaki tenekeden kurtulan köpekten bekçilere sevgi gösterisi

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