Boyun tutulması nasıl geçer?

Kişilerin başını bir yöne çevirdiklerinde hissedilen boyun tutulması vatandaşların gün içinde zor anlar yaşamasına neden oluyor. Boyun ağrısının geçmesi için araştırma yapan vatandaşlar Boyun ağrısı nasıl geçer? sorusunun internet arama motorlarında araştırıyor. İşte detaylar...

BOYUN TUTULMASI NEDİR?

Boyun tutulması, başı bir yöne doğru hareket ettirirken ağrı ve zorluk hissedilmesi olarak tarif edilebilir. Boyun tutulması bazen, baş ağrısı, omuz ağrısı ve / veya kol ağrısı ile birlikte olabilir. Boyun tutulması sonrasında birey yana ya da omzunun üzerinden arkaya bakmak için bütün vücudunu döndürmek zorunda kalır.

Boyun tutulmasının en yaygın nedeni kas gerilmesi veya yumuşak doku burkulmasıdır. Özellikle, levator skapula kasları yaralanmalara karşı hassastır. Levator skapula kası, boynun servikal omurgasını boynun arkasında ve yanında bulunan omuz ile birleştirir. Bu kas üçüncü ve dördüncü servikal sinirler tarafından kontrol edilir (C3, C4). Bu sinirlerdeki sorunlardan kaynaklanan servikal omurga rahatsızlıklarından da boyun tutulmaları gerçekleşebilir.

BOYUN TUTULMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

KAFA HAREKETLERİNDE KISITLAMA

Kişiler boyunlarının tutulduğunu özellikle başını sağa sola çevirmekte güçlükle çevirdiklerinde anlarlar. Özellikle penceresi açık odalarda uyumak ve rüzgara maruz kalmak sabah tutulmalarının başlıca sebebidir. İleri düzeydeki boyun tutulmalarında kişi başını bir santim dahi ileri geri oynatamaz.

GÜNLÜK HAREKETLERDE ZORLAMA

Boyun tutulması, gündelik hayatı felce uğratan bir rahatsızlıktır. Bireyler, yemek yerken dahi güçlük çeker. Boynu tutulan kişiler rahatsızlıkları geçene kadar araba kullanmaktan kaçınmalıdır.

BAŞ AĞRISI

Üşütmeye bağlı boyun tutulmalarında sadece yüzün aşağısı etkilenmez. Çoğunlukla birlikte görülen belirtilerin arasında baş ağrısı da gelmektedir.

KARINCALANMA HİSSİ, UYUŞMA

Sadece boyunda değil omuza, kola ya da parmağa yayılan bir karıncalanma hissi ya da uyuşma, çoğunlukla tek kolda hissedilir.

BOYUN TUTULMASI NEDEN OLUR?

Boyun tutulmasına birçok nedenden meydana gelir en önemli nedenler ise bu şekildedir:

-Uyku sırasında boynun ters bir konumda kalması

-Spor yaralanmaları gibi kafayı yana iten düşme veya ani darbeler sonrası

-Yüzmek gibi başın sürekli tekrarlayarak bir tarafa döndürüldüğü aktiviteler sonrası

-Uzun süre bilgisayar monitörü karşısında ya da cep telefonuna bakarken kötü bir duruşla oturmak

-Kaslarda gerginliğe yol açabilecek aşırı stres veya kaygı yaşamak

-Uzun süre, boyun ile omuz arasında telefon gibi bir cisim taşımak

Boyun tutulmasının sebebi, spor yaralanmaları gibi kazalardan hemen sonra başlamak yerine gün içerisinde aniden de başlayabilir. Böyle durumlarda sebebin belirlenmesi daha zor olabilir.

Bunun haricinde yaygın olmasa da boyun tutulmalarının farklı sebepleri olabilir. Nadir gözlenen bu tip durumlar altta yatan bir bozukluğun servikal omurgayı etkilemesi sonucunda da gelişebilmektedir. Servikal omurga rahatsızlıkları osteoartrit, romatoid artrit, boyun fıtığı, sinir sıkışması, fibromiyalji, duygusal stres nedeniyle gelişebilir. Menenjit ve bazı enfeksiyonlar da boyun ağrısına sebep olabilir.

BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER?

Boyun tutulması bir kas burkulması olduğu için normal bir kas yaralanmasında uygulanan tedaviler burada da geçerlidir.

İLAÇLA TEDAVİ

Enflamasyonu azaltarak çalışan, steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) tipik olarak boyun tutulması ve ağrısı için ilk tedavi seçimidir. Yaygın NSAID tipleri arasında ibuprofen ve naproksen sayılabilir. Reçetesiz satılan ilaçların riskleri, olası yan etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimleri vardır. Bu nedenle herhangi bir ilacı almadan önce eczacınız ya da doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.

Boyun tutulmasının şiddetine göre hekiminiz kas gevşetici ilaçlar reçeteleyebilmektedir. Boyun tutulması çok ciddiyse, sıkça tekrarlıyorsa altta yatan nedenlere bağlı olarak hekiminiz aşağıdaki tedavileri uygulayabilir:

Fizik Tedavi: FTR uzmanı tarafından belirlenen boyun güçlendirici egzersizler ağrıların hafifletmesine yardımcı olabilmektedir.

Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımı (TENS): Bu yöntemde, ağrılı bölgenin yakınına yerleştirilen küçük elektrot sayesinde ağrıyı hafifleten küçük elektrik sinyalleri yollanır.

Kısa Süreli İmmobilizasyon: Boynu destekleyen yumuşak bir boyunluk ile kısa süreli (bir seferde üç saatten az olmak koşulu ile) boyun desteği sağlanabilir.

Steroid Enjeksiyonları: Kasları uyuşturan kortikosteroid ilaçlar, doktorlar tarafından enjekte edilebilmektedir.

Boyun Tutulması Ameliyatı: Çok nadiren de olsa cerrahi yöntemler uygulanabilir. Omurilik sıkışmasının giderilmesi için bir seçenek olabilmektedir.

BOYUN TUTULMASINA NE İYİ GELİR?

Boyun tutulmasında evde kendi kendinize uygulayacağınız birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

DİNLENMEK

Her doku gibi kas dokusu da yenilenmek ve iyileşmek için zamana ihtiyaç duyar. Bu nedenle hasar görmüş dokuların iyileşmesi için birkaç gün dinlenilmesi gerekmektedir. Özellikle ilk iki gün araba kullanmaktan kaçınılmalı, boynu zorlayan normal fiziksel aktiviteler ertelenmelidir. Bununla beraber bir kas fazla kullanılmadığında zayıflamaya başladığı için dinlenme süresi birkaç günü geçmemelidir.

SOĞUK VEYA SICAK KOMPRES UYGULAMAK

Boyun tutulmalarında ilk 24-48 saat ağrının en şiddetli olduğu zamandır. Bu zamanda soğuk uygulamak enflamasyonun azaltılmasını sağlarken sıcak kompres ise kan akışını destekleyerek gerilen kasların gevşemesini sağlar. Her iki yöntemi de dönüşümlü olarak kullanabilir ya da her insan farklı kompresten daha fazla fayda sağladığı için deneme yanılma yöntemiyle size hangisinin daha iyi geldiğini belirleyebilirsiniz.

ESNEME HAREKETLERİ YAPMAK

Hafif esneme hareketleriyle boyundaki sertlik azaltılıp boyuna daha fazla hareket kabiliyeti kazandırılabilir. Bir fizyoterapistten bu soruna karşı yapılabilecek hareketleri öğrenmek bu konudaki en doğru yaklaşım olacaktır.

HAFİF EGZERSİZLİK

Yürüyüş gibi vücuda oksijen girmesini artıran hafif tempolu egzersizler kasların iyileşme sürecini artıracaktır. Bunun yanında kişi ağır tempolu egzersizlerden iyileşme sürecinde kaçınmalıdır.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Boyun tutulması genellikle bir hafta içerisinden kendiliğinden geçer. Eğer boyun tutulmanız bir haftadan uzun sürüyorsa, sık sık boyun tutulması yaşıyorsanız doktora başvurmanız gerekmektedir. Bunun haricinde boyun tutulmasının yanı sıra, kişide baş ağrısı, ateş, kusma, aşırı uyku hali, bulantı gibi semptomlar gözleniyorsa kişi acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Fizik tedavi veya nöroloji uzmanları boyun tutulması teşhis ve tedavisi konusunda başvurulacak hekimlerdir.

Kaynak: Medical Park