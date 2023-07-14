Boyun tutulması, herhangi bir tarafa kafa hareket ettirildiğinde zorluk de ağrı hissedilmesidir. Boyun tutulması bazı durumlarda kol ağrısı baş ağrısı veya omuz ağrısı ile de birlikte seyredebilir. Boyun tutulması yaşayan kişi herhangi bir tarafa dönmek, arkasına bakmak için tüm vücudunu o tarafa döndürmek durumunda kalır. Peki Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Hangi krem kullanılır? Boyun tutulması niçin olur?

Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir?

Boyun tutulması için evde kendimiz yapacağımız bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden birkaçı şunlardır:

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İstirahat

Kas dokusu iyileşmek için biraz zaman ister bundan dolayı hasar almış dokunun iyileşebilmesi için biraz istirahat edilmesi gerekir. Bu dinlenme sürecinde de araba kullanılmamalı, bazı fiziksel hareketler yapılmamalıdır.

Sıcak veya soğuk kompresler yapmak

Boyun tutulması gerçekleştikten sonra ilk 24-48 saat boyun ağrısının en yoğun hissedildiği zamandır. Bu sırada sıcak uygulama kanın akışını sağlayarak gerilmiş olan kasın gevşeyip rahatlamasını sağlarken soğuk uygulama enflamasyonun azalmasını sağlar. Bu yöntemlerin her ikisi de dönüşümlü kullanılabileceği gibi deneme yanılma ile kişiye iyi gelen bir tanesi de kullanılabilir.

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Esneme hareketleri

Ağır olmayan esneme hareketleri ile boyun bölgesindeki sertlik yumuşatılarak kişi boyun ağrısını biraz da olsa hafifletebilir.

Ağır olmayan egzersiz yapmak

Hafif tempolu yürüyüş vücuda oksijen girişini artırıp kasın iyileşme süresini kısaltacaktır. Kişi kesinlikle hafif tempolu yürüyüş yapmalı ağır tempolu yürü işten kaçınmalıdır.

Yaygın olan rahatsızlıklardan biri olan boyun tutulması için egzersizlerin yanı sıra ilaç ve krem kullanılarak da boyun ağrısını hafifletebiliriz. Boyun tutulması için ağrı kesici krem ve ilaçlar kullanıldığı gibi kas gevşetici ilaç ya da krem de kullanılabilir.

Boyun Tutulması Ne Kadar Zamanda Geçer?

Boyun tutulması genelde bir anlık gelişen ani hareketlerden dolayı ortaya çıkar. Çoğu zaman 1 hafta içinde geçmektedir. Belirli bir zaman geçmesine rağmen boyun tutulması hala geçmediyse sıçtık ya da kireçlenme gibi omurga hastalıklarına işaret olabilir.

Boyun Tutulması Belirtileri Nelerdir?

Ağrı

Boyun tutulduğunda kişi başını belirli bir yöne doğru çevirdiğinde, hareketini kısıtlayan bir ağrı hisseder. Kişinin hissettiği bu ağrı, keskin, genel ya da yayılan bir ağrı olabilir.

Keskin ağrı: Bu ağrıda kişi tek bir noktadan bıçak batırılıyormuş gibi hisseder. Bu ağrı boyunun alt seviyelerinde daha fazla görülmektedir.

Genel ağrı: Bu ağrı tipinde, genel değil, boynun bir bölgesinde ağrı vardır.

Yayılan ağrı: Bu tip ağrıda, bir sinir boyunca boyundan omuzlara ve kollara doğru yayılan bir ağrı hissedilir. Sinir ağrısı çoğu zaman yanma şeklinde hissedilir.

Karıncalanma, Uyuşma veya Zayıflık

Sadece boyunda değil omuza, kola ya da parmağa yayılan bir karıncalanma hissi ya da uyuşma, çoğunlukla tek kolda hissedilir.

Baş Ağrısı

Bazen boyundaki bir tahriş, kafaya bağlı kaslar ya da sinirler de baş ağrısını etkiler. Bu durum, boyun kaslarının gerilmesi nedeniyle gelişen gerilim tipi baş ağrısına yol açabilir. Boyun tutulması ve ağrısı belirtileri ilerlediği takdirde, uyumak da zorlaşabilir.

Boyun Tutulması Neden Olur?

Levator skapula kası boynun servikal omurgasını omuzla birleştiren, boynun arka tarafında ve yanında bulunan bir kastır. Bu kas diğer kaslara nazaran daha hassas bir yapıdadır ve boyun tutulmasının en sık görülen nedeni bu kasta oluşan burkulmalardır. Fazla kilolu insanlarda ya da morbiz obezite hastalarında boyunda ve başka bölgelerde tutulma ve ağrılara daha sık rastlanabilir. Obezite tedavisi, tüp mide, mide balonu fiyat bilgisi araştırması yapan kişilerde temel motivasyonlardan biri bu vücut ağrıları da olabilir.

Bu kasların zarar görmesi aşağıdaki etmenler nedeniyle olabilmektedir:

Uyku sırasında boynun ters bir konumda kalması

Spor yaralanmaları gibi kafayı yana iten düşme veya ani darbeler sonrası

Yüzmek gibi başın sürekli tekrarlayarak bir tarafa döndürüldüğü aktiviteler sonrası

Uzun süre bilgisayar monitörü karşısında ya da cep telefonuna bakarken kötü bir duruşla oturmak

Kaslarda gerginliğe yol açabilecek aşırı stres veya kaygı yaşamak

Uzun süre, boyun ile omuz arasında telefon gibi bir cisim taşımak

Boyun tutulmasının sebebi, spor yaralanmaları gibi kazalardan hemen sonra başlamak yerine gün içerisinde aniden de başlayabilir. Böyle durumlarda sebebin belirlenmesi daha zor olabilir.

Bunun haricinde yaygın olmasa da boyun tutulmalarının farklı sebepleri olabilir. Nadir gözlenen bu tip durumlar altta yatan bir bozukluğun servikal omurgayı etkilemesi sonucunda da gelişebilmektedir. Servikal omurga rahatsızlıkları osteoartrit, romatoid artrit, boyun fıtığı, sinir sıkışması, fibromiyalji, duygusal stres nedeniyle gelişebilir. Menenjit ve bazı enfeksiyonlar da boyun ağrısına sebep olabilir.

Boyun Tutulması Nasıl Geçer?

Boyun tutulması bir kas burkulması olduğu için normal bir kas yaralanmasında uygulanan tedaviler burada da geçerlidir.

İlaçla tedaviler

Enflamasyonu azaltarak çalışan, steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) tipik olarak boyun tutulması ve ağrısı için ilk tedavi seçimidir. Yaygın NSAID tipleri arasında ibuprofen ve naproksen sayılabilir. Reçetesiz satılan ilaçların riskleri, olası yan etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimleri vardır. Bu nedenle herhangi bir ilacı almadan önce eczacınız ya da doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.

Boyun tutulmasının şiddetine göre hekiminiz kas gevşetici ilaçlar reçeteleyebilmektedir. Boyun tutulması çok ciddiyse, sıkça tekrarlıyorsa altta yatan nedenlere bağlı olarak hekiminiz aşağıdaki tedavileri uygulayabilir: