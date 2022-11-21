Resmi açıklama geldi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

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Resmi açıklama geldi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada hattında saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi

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