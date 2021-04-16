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Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu!

Çanakkale'de Bozcaada'nın doğusunda bulunan Taş Adası mevkiinde sabah saatlerinde 70 metrelik kargo gemisi karaya oturdu. Gemide 9 personelin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bozcaada'da 70 metre boyundaki Türk bayraklı BANU-S adlı genel kargo gemisinin dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu öğrenildi. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait TÜRKELİ kurtarma römorkörü ile gemiyi bulunduğu yerden kurtarma çalışmaları başlatıldı. 

Gemide 9 personelin bulunduğu ve personellerden herhangi birinde yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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