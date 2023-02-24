Bozhidar Kiryakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Kiryakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozhidar Kiryakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozhidar Kiryakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozhidar Kiryakov 1 Ocak 2003 tarihinde Sozopol şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Божидар Божидаров Киряков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozhidar Kiryakov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bozhidar Kiryakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına - tarihinde katılmıştır. Bozhidar Kiryakov'nin Sozopol ile sözleşmesi 30 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Bozhidar Kiryakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozhidar Kiryakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bozhidar Kiryakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozhidar Kiryakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozhidar Kiryakov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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