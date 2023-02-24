Bozhidar Tomovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Tomovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bozhidar Tomovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bozhidar Tomovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bozhidar Tomovski 21 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Божидар Александров Томовски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bozhidar Tomovski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bozhidar Tomovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bozhidar Tomovski'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bozhidar Tomovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bozhidar Tomovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bozhidar Tomovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bozhidar Tomovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2022 yılında Minyor Pernik

4 Ocak 2023 yılında Yantra

Bozhidar Tomovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bozhidar Tomovski şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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