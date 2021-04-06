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  3. Bozova Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı proje

Bozova Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı proje

Bozova Belediyesi ilçedeki ekmek israfını önlemek ve sokak hayvanlarına besin için kullanılması amacıyla Bayat Ekmek Toplama Kutusu Projesi hayata geçiriyor.

Bozova Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı proje

Bozova Belediyesi ilçedeki ekmek israfını önlemek amacıyla Bayat Ekmek Toplama Kutusu Projesi hayata geçiriyor.

Bozova Belediyesi bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek ve bu ekmeklerin sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılması amacıyla ilçenin çeşitli yerlerine Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirdi.

FARKINDALIK OLUŞTURMA HEDEFLENİYOR 

Çevre temizliğine olan hassasiyetiyle ve duyarlılığından dolayı vatandaşın takdirini toplayan Bozova Belediyesi "Bayat Ekmek Toplama Kutusu" projesiyle de bir ilke daha imza attı. Bu bünyede Bozova Belediyesi özellikle ekmek israfı konusunda halkı bilinçlendirerek bu alanda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bozova Belediyesi kendi atölyesinde ürettiği bayat ekmek toplama kutuları ilçenin çeşitli yerlerine monte edilerek hem ekmek israfını önlemek, hem de sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın beslenmesine katkı sağlanacak. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un talimatıyla hayata geçen proje kapsamında hazırlanan bayat ekmek kutusu, Temizlik işleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından ilçenin muhtelif noktalarına yerleştirilecek.

Ekipler tarafından yerleştirilen kutuların günlük kontrolü yapılarak biriken bayat ekmekler toplanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bozova Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı proje

Bozova Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı proje

Bozova Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı proje

Bozova Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı proje

Bozova Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı proje

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