Brad Pitt, Oscar ödülünü alır almaz Trump'a gönderme yaptı

İLK OSCAR ÖDÜLÜNÜ ALDI

Gecenin ilk Oscar ödülü En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında verildi. Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood'daki rolüyle En İyi Yardımıcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a hak kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Judy filmindeki rolüyle Renée Zellweger kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne de 'Arthur Fleck'in 'Suçun Palyaço Prensi'ne dönüşümünü anlatan Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix layık görüldü.

Phoenix büyük bir başarı elde etse de, yılın en çok konuşulan filmlerinden Joker 11 dalda ödüle aday gösterilirken sadece birini kazanabildi.

TRUMP'A GÖNDERME

Teşekkür konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması sürecindeki 'tanık dinleme' tartışmasına atıf yapan ünlü Brad Pitt, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler, Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla" dedi.