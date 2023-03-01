Brad Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brad Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brad Young 5 Mayıs 2002 tarihinde Sunderland şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brad Young Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Brad Young'nin Notts County ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Brad Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brad Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ekim 2020 yılında Blyth Spartans
9 Nisan 2021 yılında Hartlepool U18
6 Temmuz 2021 yılında Leicester U21
26 Ağustos 2022 yılında Notts County
31 Mayıs 2023 yılında Leicester U21
Brad Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brad Young şuan Notts County takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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