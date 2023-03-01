Bradley Ash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Ash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Ash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bradley Ash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bradley Ash 5 Nisan 1996 tarihinde Weston-super-Mare şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bradley Ash Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bradley Ash, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bradley Ash'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bradley Ash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bradley Ash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ocak 2016 yılında FC Barnsley
9 Eylül 2016 yılında Weston-super-M.
31 Mayıs 2017 yılında FC Barnsley
1 Temmuz 2017 yılında Boreham Wood
31 Mayıs 2018 yılında FC Barnsley
1 Temmuz 2018 yılında Boreham Wood
13 Eylül 2018 yılında Weston-super-M.
12 Ekim 2018 yılında Boreham Wood
29 Temmuz 2019 yılında Hereford
1 Temmuz 2020 yılında Chippenham
1 Temmuz 2021 yılında Weymouth FC
Bradley Ash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bradley Ash şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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