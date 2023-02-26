Bradley Cross kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Cross Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Cross adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Cross Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Cross 30 Ocak 2001 tarihinde Kempton Park, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Paul Cross şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Cross Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bradley Cross, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bradley Cross'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bradley Cross Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brxd.cross/

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Bradley Cross Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley Cross isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Bradley Cross Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Cross futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Black Aces

1 Ocak 2018 yılında Bidvest Res.

1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 U19

16 Ekim 2020 yılında Newcastle U23

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Maritzburg Utd.

Bradley Cross Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Cross şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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