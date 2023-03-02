Bradley Keetch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Keetch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Keetch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bradley Keetch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bradley Keetch 19 Eylül 2000 tarihinde Reading şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bradley Keetch Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bradley Keetch'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Bradley Keetch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bradley Keetch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2018 yılında Maidenhead Utd.
1 Şubat 2019 yılında Walton Casuals
1 Mart 2019 yılında Maidenhead Utd.
1 Ekim 2019 yılında Farnborough
1 Aralık 2019 yılında Maidenhead Utd.
1 Eylül 2021 yılında Walton Casuals
31 Mayıs 2022 yılında Maidenhead Utd.
27 Ocak 2023 yılında Farnborough
31 Mayıs 2023 yılında Maidenhead Utd.
Bradley Keetch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bradley Keetch şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Reading FC
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