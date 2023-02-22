Bradley Mazikou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Mazikou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Mazikou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Mazikou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Mazikou 2 Haziran 1996 tarihinde Orléans şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Mazikou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bradley Mazikou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bradley Mazikou'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bradley Mazikou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley Mazikou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bradley Mazikou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Mazikou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Lorient

6 Temmuz 2017 yılında USL Dunkerque

30 Haziran 2018 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2018 yılında SO Cholet

30 Haziran 2019 yılında FC Lorient

20 Ağustos 2019 yılında CSKA-Sofia

5 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Bradley Mazikou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Mazikou şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Bradley Mazikou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kongo Cumhuriyeti takımında 21 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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