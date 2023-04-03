Bradley Mbuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Mbuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Mbuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bradley Mbuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bradley Mbuta 24 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Antonio Mbuta şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bradley Mbuta Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bradley Mbuta'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bradley Mbuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bradley Mbuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında UR La Louvière
4 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B
Bradley Mbuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bradley Mbuta şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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