Bradley Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Rogers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bradley Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bradley Rogers ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bradley Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Rogers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bradley Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Rogers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Rogers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Rogers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Rogers 23 Temmuz 2004 tarihinde Crumlin, Dublin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Christopher Rogers şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Rogers Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gen-Z Football yapmaktadır. Bradley Rogers, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bradley Rogers'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bradley Rogers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley Rogers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

Bradley Rogers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Rogers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2022 yılında UCD

Bradley Rogers kimdir

Bradley Rogers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Rogers şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lourdes Celtic, St. Kevin's Boys, Crumlin United

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bradley Rogers nereli

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