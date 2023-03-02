Bradley Webb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Webb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Webb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bradley Webb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bradley Webb 9 Haziran 2001 tarihinde Hemel Hempstead şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bradley James Webb şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bradley Webb Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bradley Webb'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bradley Webb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bradley Webb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Bristol U21
19 Ağustos 2019 yılında Taunton Town
15 Eylül 2019 yılında Bristol U21
27 Eylül 2019 yılında Yate Town
1 Aralık 2019 yılında Bristol U21
2 Aralık 2019 yılında Hungerford
1 Mart 2020 yılında Bristol U21
18 Eylül 2020 yılında Newport County
2 Ocak 2021 yılında Bristol U21
8 Ocak 2021 yılında Gloucester
9 Şubat 2021 yılında Bristol U21
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
4 Aralık 2021 yılında Aldershot
11 Ocak 2022 yılında Farnborough
11 Şubat 2022 yılında Aldershot
18 Temmuz 2022 yılında Hemel
Bradley Webb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bradley Webb şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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