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Brahim Darri kimdir? Kaç yaşında ve mevkisi ne?

Ocak ayı transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten Erzurumspor'a transfer olan Brahim Darri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Brahim Darri kimdir? Kaç yaşında ve mevkisi ne? İşte detaylar...

Brahim Darri kimdir? Kaç yaşında ve mevkisi ne?

Süper Lig'de yaz transfer dönemi adı çokça Fenerbahçe ile anılan kanat oyuncusu Brahim Darri, ara transfer döneminde Erzurumspor'a transfer oldu. Bunun üzerine taraftarın radarına giren Darri, arama motorlarında çokça araştırılmaya başlandı. Peki, Brahim Darri kimdir? Kaç yaşında ve mevkisi ne? İşte detaylar...

BRAHİM DARRİ KİMDİR?

14 Eylül 1994 doğumlu Hollandalı futbolcu 25 yaşında. Brahim Darri, Fatih Karagümrük takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollandalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynadı. 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu sezon başında bedelsiz olarak Karagümrük spor ile anlaşmıştı. Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Darri, büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Darri, Karagümrük formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol 1 asistle oynadı

Brahim Darri kimdir? Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Kaç yaşında?

ERZURUMSPOR'A TRANSFER OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Brahim Darri Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Brahim Darri, daha önce Fatih Karagümrük forması giymişti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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