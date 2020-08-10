Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor!Küçükçekmece'de bıçaklar konuştu: 1 yaralıKırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda 1. bölüm fragmanı yayınlandı!Erol Bulut'un transfer listesi belli oldu!Diyanet İşleri Başkanı'ndan kılıç ve beddua eleştirilerine yanıtGoogle Play Music kapatılıyorBay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayınlandı! 6. bölüm izleA101 aktüel 8 - 14 Ağustos | A101 8 - 14 Ağustos 2020 aktüel kataloğuGalatasaray'da Jakub Moder sesleriDidem Ceran kimdir? Kaç yaşında? Survivor Didem Ceran sevgilisi kim?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Brahim Darri'yi Erol Bulut veto etmiş!

Brahim Darri'yi Erol Bulut veto etmiş!

Yeni takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Erol Bulut'un, Emre Belözoğlu'nun anlaşma sağladığı Brahim Darri'yi veto ettiği ortaya çıktı.

Brahim Darri'yi Erol Bulut veto etmiş!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken daha önce anlaşılan bir isme teknik ekipten veto geldi. Teknik direktör Erol Bulut'un sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu'nun önerdiği Brahim Darri ismini veto ettiği öğrenildi.1 milyon TL bonservis ve 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanan ismin transferi Bulut'un yetersiz raporu vermesiyle rafa kalktı.

GEREKSİZ PAYLAŞIMLARI SİLDİRDİ

Belözoğlu, daha önce anlaştığı oyuncunun sosyal medya hesabına da müdahale etmiş ve gereksiz paylaşımları sildirdi.

Brahim Darri'yi Erol Bulut veto etmiş!

BAŞKAN DA DUYURMUŞTU

Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma Fanatik'e yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

DARRİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

33 maçta 4 gol atan ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 26 yaşındaki Hollanda'lı oyuncunun Bulut'un kararı sonrası şaşkına döndüğü belirtiliyor. Darri'nin formasını giydiği Karagümrük playoff finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi.

(FANATİK)

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT