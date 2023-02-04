Brahim Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahim Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahim Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahim Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahim Traore 4 Şubat 2004 tarihinde Rennes şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa,Burkina Faso uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahim Traore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Brahim Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brahim Traore'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Brahim Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brahim Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brahim Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahim Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SM Caen

Brahim Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahim Traore şuan SM Caen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brahim Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CO Céaucé (2010-2015), FC Flérien (2015-2017), SM Caen (2017-2021)

Fransa U18 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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