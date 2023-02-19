Braian Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Vargas 20 Nisan 2001 tarihinde Durazno şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Braian Adrián Vargas Mautone şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Vargas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Braian Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına - tarihinde katılmıştır. Braian Vargas'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 24 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Braian Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Braian Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Braian Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2021 yılında Miramar

31 Aralık 2022 yılında Racing Club

Braian Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Vargas şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Peñarol, Racing Club de Montevideo

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.