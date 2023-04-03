Bram Van Driel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bram Van Driel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bram Van Driel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bram Van Driel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bram Van Driel 28 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bram Van Driel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bram Van Driel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bram Van Driel'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bram Van Driel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bram Van Driel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Ajax Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında Ajax U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Bram Van Driel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bram Van Driel şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AFC '34 (-2014), Ajax (2014-2022), FC Utrecht (2022-)
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