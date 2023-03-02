Brandon Barzey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Barzey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Barzey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brandon Barzey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brandon Barzey 27 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Montserrat,Antigua ve Barbuda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brandon Barzey Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Brandon Barzey'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Brandon Barzey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brandon Barzey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Staines Town FC
1 Kasım 2017 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2019 yılında Hanworth Villa
8 Şubat 2020 yılında Staines Town FC
25 Şubat 2020 yılında Hanworth Villa
27 Ağustos 2021 yılında Hampton & Rich.
1 Eylül 2021 yılında Walton & Hersham FC
15 Eylül 2021 yılında Hampton & Rich.
16 Eylül 2021 yılında Hanworth Villa
26 Eylül 2021 yılında Hampton & Rich.
27 Eylül 2021 yılında Chesham
2 Ocak 2022 yılında Hampton & Rich.
Brandon Barzey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brandon Barzey şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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