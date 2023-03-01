Brandon Comley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Comley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Brandon Comley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brandon Comley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.