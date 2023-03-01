Brandon Comley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Comley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Comley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brandon Comley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brandon Comley 18 Kasım 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Montserrat,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brandon Comley Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Brandon Comley, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Comley'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Brandon Comley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/BrandonComley
Brandon Comley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brandon Comley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Mart 2014 yılında QPR
21 Ocak 2016 yılında Carlisle United
31 Mayıs 2016 yılında QPR
31 Ağustos 2016 yılında Grimsby Town
3 Ocak 2017 yılında QPR
13 Ocak 2017 yılında Grimsby Town
31 Mayıs 2017 yılında QPR
31 Ağustos 2017 yılında Colchester Utd.
14 Ocak 2018 yılında QPR
17 Ocak 2018 yılında Colchester Utd.
21 Temmuz 2020 yılında Bolton
5 Şubat 2022 yılında FC Dag & Red
1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall
Brandon Comley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brandon Comley şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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Brandon Comley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Montserrat takımında 10 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.
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