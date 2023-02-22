Brandon Doyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Doyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Doyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Doyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Doyle 20 Ağustos 1998 tarihinde Newtownabbey şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Doyle Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brandon Doyle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brandon Doyle'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brandon Doyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Doyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brandon Doyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Doyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Linfield

8 Ağustos 2019 yılında Warrenpoint

31 Mayıs 2020 yılında Linfield

6 Ocak 2021 yılında Warrenpoint

31 Mayıs 2021 yılında Linfield

1 Temmuz 2021 yılında Crusaders

Brandon Doyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Doyle şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Newtownabbey, Cliftonville FC (2014-2016), Crusaders FC (2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.