Brandon Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Kavanagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Kavanagh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Kavanagh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Kavanagh 21 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Kavanagh Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brandon Kavanagh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Kavanagh'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Brandon Kavanagh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Kavanagh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brandon Kavanagh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Kavanagh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Rovers U19

1 Ocak 2019 yılında Shamrock Rovers

19 Ocak 2021 yılında Bray Wanderers

31 Aralık 2021 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2022 yılında Derry City

Brandon Kavanagh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Kavanagh şuan Derry City takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.