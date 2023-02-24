Brandon Ormonde Ottewill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Ormonde Ottewill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Ormonde Ottewill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Ormonde Ottewill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Ormonde Ottewill 21 Aralık 1995 tarihinde Sutton şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Rutherford Ormonde-Ottewill şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Ormonde Ottewill Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Brandon Ormonde Ottewill, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Ormonde Ottewill'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brandon Ormonde Ottewill Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/brandzy33/

Brandon Ormonde Ottewill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Ormonde Ottewill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Brandon Ormonde Ottewill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Ormonde Ottewill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal U21

1 Temmuz 2015 yılında Swindon Town

28 Temmuz 2017 yılında Helmond Sport

10 Temmuz 2018 yılında FC Dordrecht

30 Ocak 2020 yılında Excelsior

30 Haziran 2020 yılında FC Dordrecht

3 Temmuz 2020 yılında Excelsior

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2022 yılında Puskás AFC

Brandon Ormonde Ottewill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Ormonde Ottewill şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brandon Ormonde Ottewill Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Croydon FC, Arsenal FC (2004-2013)

İngiltere U19 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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