Brandon Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Thomas 4 Şubat 1995 tarihinde Santanyí şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Thomas Llamas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Thomas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Brandon Thomas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Thomas'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brandon Thomas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BrandonTLL11

http://www.instagram.com/brandontll11/

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Brandon Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brandon Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2015 yılında Mallorca

10 Temmuz 2017 yılında Rennes

25 Temmuz 2018 yılında Osasuna

30 Haziran 2019 yılında Rennes

1 Temmuz 2019 yılında Osasuna

13 Ocak 2020 yılında Girona FC

30 Haziran 2020 yılında Osasuna

19 Ocak 2021 yılında CD Leganés

30 Haziran 2021 yılında Osasuna

16 Temmuz 2021 yılında Málaga CF

14 Temmuz 2022 yılında PAOK

Brandon Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Thomas şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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