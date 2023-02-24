Branislav Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Jankovic 8 Şubat 1992 tarihinde Tivat şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Бранислав Јанковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Jankovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Branislav Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Branislav Jankovic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branislav Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branislav Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Čukarički

30 Ocak 2017 yılında Rudar Pljevlja

1 Haziran 2017 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2017 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Sutjeska Niksic

12 Mart 2021 yılında FK Turan

1 Şubat 2022 yılında B. Podgorica

2 Şubat 2023 yılında FK Iskra

Branislav Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Jankovic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Branislav Jankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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