Brayan Beaumont kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Beaumont Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Beaumont adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brayan Beaumont Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brayan Beaumont 30 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brayan Beaumont Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brayan Beaumont'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Brayan Beaumont Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brayan Beaumont futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Stade Reims B
Brayan Beaumont Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brayan Beaumont şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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