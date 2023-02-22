Brendan Barr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendan Barr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brendan Barr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brendan Barr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brendan Barr 5 Mayıs 2001 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brendan Barr Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brendan Barr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brendan Barr'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brendan Barr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bbarrr6

Brendan Barr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brendan Barr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brendan Barr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brendan Barr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2019 yılında Derry City

4 Ağustos 2021 yılında Ballymena

31 Mayıs 2022 yılında Derry City

1 Temmuz 2022 yılında Dungannon

28 Ocak 2023 yılında Derry City

29 Ocak 2023 yılında UCD

Brendan Barr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brendan Barr şuan University College Dublin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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