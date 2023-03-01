Brennan Dickenson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brennan Dickenson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brennan Dickenson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brennan Dickenson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brennan Dickenson 26 Şubat 1993 tarihinde Ashford şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Brennan Peter Dickenson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brennan Dickenson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Vision yapmaktadır. Brennan Dickenson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Brennan Dickenson'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brennan Dickenson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brennan Dickenson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brennan Dickenson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brennan Dickenson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Brighton

8 Kasım 2012 yılında FC Chesterfield

5 Ocak 2013 yılında Brighton

22 Şubat 2013 yılında AFC Wimbledon

22 Mart 2013 yılında Brighton

7 Şubat 2014 yılında Northampton

31 Mayıs 2014 yılında Brighton

1 Temmuz 2014 yılında FC Gillingham

1 Temmuz 2016 yılında Colchester Utd.

1 Temmuz 2019 yılında MK Dons

17 Ocak 2020 yılında Exeter City

13 Ağustos 2020 yılında Carlisle United

Brennan Dickenson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brennan Dickenson şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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