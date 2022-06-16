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  3. Brent petrol varil fiyatları arttı! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Brent petrol varil fiyatları arttı! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatları her geçen gün değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar güncel fiyatları merak ediyor. Açıklanan son verilere göre, brent petrolün litresi uluslararası piyasalarda 119,23 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol varil fiyatları arttı! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Dün 121,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 119,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 116,19 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol varil fiyatları arttı! İşte güncel brent petrol fiyatları...

SALGINA YÖNELİK TEDBİRLER GEVŞETİLDİ

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arz daralması ve yaz seyahat döneminin neden olduğu talep toparlanması ile Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gevşetilmesi etkili oldu.

Brent petrol varil fiyatları arttı! İşte güncel brent petrol fiyatları...

FİYATLARIN YUKARI YÖNLÜ HAREKETİ KISITLANDI

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini açıklamasının ardından ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin düşeceği yönündeki endişeler ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

Brent petrol varil fiyatları arttı! İşte güncel brent petrol fiyatları...

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