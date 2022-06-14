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  3. Brent petrol varil fiyatları yükselişte! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Brent petrol varil fiyatları yükselişte! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son verilere göre, brent petrolün litresi uluslararası piyasalarda 123,44 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol varil fiyatları yükselişte! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Dün 123,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 122,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 123,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,98 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol varil fiyatları yükselişte! İşte güncel brent petrol fiyatları...

SİYASİ KRİZ FİYATLARI ETKİLEDİ

Fiyatlardaki yükselişte, Libya'daki petrol üretiminin siyasi kriz nedeniyle neredeyse durma noktasına geldiğine yönelik haber akışı etkili oldu. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, ülkenin günlük ortalama1,2 milyon varil olan petrol üretiminin, 1,1 milyon varil azalışla 100 bin varile düştüğünü belirtti.

 

Brent petrol varil fiyatları yükselişte! İşte güncel brent petrol fiyatları...

ÜRETİM VE İHRACATIN DURDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Libya'da nisan başından itibaren kabile mensubu protestocu gruplar, çeşitli bölgelerdeki petrol sahalarında üretimi durdurarak bazı limanların çalışmasını engellemişti. Libya Ulusal Petrol Kurumu da bu petrol sahaları ve limanlarda "mücbir sebepten" dolayı üretim ve ihracatın durduğunu açıklamıştı.

Brent petrol varil fiyatları yükselişte! İşte güncel brent petrol fiyatları...

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