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Brentford Leicester City maç özeti ve Cengiz Ünder'in golü izle

İngiltere Federasyon Kupası, (FA Cup) tüm heyecanıyla devam ediyor. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Brentford'u 3-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Cengiz, takımının bir golünü kaydetti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, takımının FA Cup maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Championship ekiplerinden Brentford'a konuk olan Leicester City, Cengiz Ünder'in de gol attığı mücadeleyi 3-1 kazanmayı bildi. 

Karşılaşmanın 6. dakikasında Mads Bech Sorensen'in golüyle geriye düşen Leicester City, Cengiz Ünder ile 46. dakikada eşitliği sağladı. 

51. dakikada Youri Tielemans'ın penaltı golüyle öne geçen konuk ekip, 71. dakikada James Maddison ile durumu 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Leicester City, tur atlayan taraf oldu. 

Cengiz Ünder, 76. dakikada yerini Kelechi Iheanacho'ya bıraktı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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