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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmadığı gerekçesi ile pizzacıya giremedi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmadığından dolayı pizza restoranına giremedi. Bolsanoro ve beraberindekiler pizzayı ellerine alarak restoranın önünde yediler.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmadığı gerekçesi ile pizzacıya giremedi

76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentine gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya’lı haber kanalı G1’in yaptığı habere göre Covid-19 aşısı yaptırmadığından dolayı pizza restoranına giremedi.

PİZZAYI KAPIDA YEDİLER

Sosyal medya hesabından Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado durumla ilgili fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Bolsonaro ve eşlik ettiği bakanların pizzacının kapısında pizza yediği görülüyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmadığı gerekçesi ile pizzacıya giremedi

16 Ağustos'tan bu yana New York'ta uygulanan kısıtlamalara göre kapalı alanlara girmek isteyenler, aşı kartlarını yetkililere göstermek zorundalar.

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