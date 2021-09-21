Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmadığı gerekçesi ile pizzacıya giremedi

76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentine gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya’lı haber kanalı G1’in yaptığı habere göre Covid-19 aşısı yaptırmadığından dolayı pizza restoranına giremedi.

PİZZAYI KAPIDA YEDİLER

Sosyal medya hesabından Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado durumla ilgili fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Bolsonaro ve eşlik ettiği bakanların pizzacının kapısında pizza yediği görülüyor.

16 Ağustos'tan bu yana New York'ta uygulanan kısıtlamalara göre kapalı alanlara girmek isteyenler, aşı kartlarını yetkililere göstermek zorundalar.